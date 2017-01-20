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Полузащитник "Эльфсборга" Виктор Клаэссон осмотрел инфраструктуру "Краснодара"

Полузащитник "Эльфсборга" и сборной Швеции Виктор Клаэссон провел два дня в Краснодаре, где осмотрел инфраструктуру клуба, сообщает основное сообщество фанатов "Краснодара". Шведу показали стадион и академию. Кроме того, он прошел медосмотр.

Клаэссон остался впечатлен увиденным и взял время на раздумья. Сегодня ночью игрок улетает из Краснодара. Ранее сообщалось, что интерес к хавбеку проявляет ЦСКА.

СЭ
Теги: Краснодар
Сегодня, 08:58
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(0)
№1 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 11:23) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»

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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009
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