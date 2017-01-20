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Илья Казаков: Бушманов покидает "Спартак" не без участия Карреры

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков поделился информацией о причинах ухода Евгения Бушманова с должности главного тренера "Спартака-2" и переход на работу в молодёжную сборную России.

"Насколько известно, Бушманов покидает "Спартак" не без участия Карреры. Никакой интриги там нет и в помине. Каррера требовал, чтобы вся юношеская система в клубе была выстроена одинаково, чтобы все команды играли по одной системе, отвечающей единственной идеологии, признаваемой итальянцем: побеждать. Просто побеждать.

Бушманов в ответ оперировал традициями "Спартака", в которых он рос и сформировался – и этот спор (что важно – открытый, а не тайный) можно было разрешить, либо уволив тренера "Спартака-2", либо подмяв его под чужие взгляды.

"Спартак" (или Федун) нашёл идеальный выход – предложив Бушманова в молодёжную сборную. То, что раньше прошли переговоры с другими кандидатами, которым были даны какие-то устные гарантии, никого не должно смущать. Все (или почти все) счастливы. "Спартак" нашёл для Бушманова достойное место работы и получил во главе "молодёжки" тренера, смотрящего на футбольный мир красно-белым взглядом.

Каррера сделал клуб более целостным. Дмитрий Гунько, который, по слухам, должен сменить Бушманова в "Спартаке-2", от подобного противостояния ограждён заранее – поскольку придёт на работу, понимая все требования, которые теперь есть к этой должности", - цитирует Казакова "СЭ".
Теги: Бушманов Спартак Казаков Каррера
Сегодня, 09:17
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5
(3)
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:07) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Сибирь»
Все команды клубной структуры должны играть по одной схеме с одной философией и это правильно. Клуб готовит резерв в первую очередь для себя и преемственность важна.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 11:06) #
  • 0
  •  (0)

Бушманову нужно возвращаться на историческую Родину то есть в Ярославль и сменить эту банду продажную.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№3 Написал: Apollo26 (Сегодня, 10:24) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Грамотно из ситуации вышли, Бушманов хороший тренер, Каррера поработает и уедет а Бушманов еще вернется в структуры Спартака


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То что ты ищешь находится там откуда ты ищешь!
Регистрация: 19.01.2017
№2 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 10:23) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Реал»
А поподробней?
Традиции Спартака не подразумевают "идеологию побеждать"?

Даже с учетом последних 15 лет, играли то все равно на победу, просто не всегда это получается.

Или в идеологии "побеждать. Просто побеждать" скрытый подтекст? Побеждать любой ценой, даже если для этого нужна помощь судьи)
Регистрация: 26.09.2015
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 09:25) #
  • +5
  •  (11)

Гланое, что всё цивилизованно - никого не обидели... Жизнь продолжается...
Регистрация: 28.12.2015
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