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00:59
Источник: очень известный тренер консультировался у Массимо Карреры по поводу Марио Фернандеса (13)
Источник: очень известный тренер консультировался у Массимо Карреры по поводу Марио Фернандеса (13)
Вчера 23:52
Арсен Венгер: Пайет? "Арсенал" сейчас и так очень силен (1)
Арсен Венгер: Пайет? "Арсенал" сейчас и так очень силен (1)
Вчера 23:22
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Пер Мертезакер продлил контракт с "Арсеналом"
Пер Мертезакер продлил контракт с "Арсеналом"
Вчера 23:15
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"Атлетико" забил три мяча "Эйбару"
Вчера 23:14
Алан Дзагоев вернулся в общую группу
Алан Дзагоев вернулся в общую группу
Вчера 23:13
Леонардо Ульоа может перебраться в "Алавес"
Леонардо Ульоа может перебраться в "Алавес"
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Наши в Португалии. Где они сейчас?
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Иво Иличевич: в "Анжи" мне было очень комфортно
Иво Иличевич: в "Анжи" мне было очень комфортно
Вчера 21:10
"Зенит": у нас с компаниями группы "Газпром" коммерческие соглашения, а не благотворительная помощь (47)
"Зенит": у нас с компаниями группы "Газпром" коммерческие соглашения, а не благотворительная помощь (47)
Вчера 20:54
"Зенит" рассматривает возможность приобретения Настасича (7)
"Зенит" рассматривает возможность приобретения Настасича (7)
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"Базель" одержал победу над "Локомотивом" (22)
"Базель" одержал победу над "Локомотивом" (22)
Александр Рязанцев сыграл за "Зенит-2"
"Зенит-2", находящийся на сборе в Испании, провел контрольный матч с местной командой "Кадис Б". Петербуржцы уступили со счетом 1:2.
У сине-бело-голубых отличился Дмитрий Кириллов. В стартовом составе "Зенита-2" вышел полузащитник "основы" Александр Рязанцев, после первого тайма 30-летний хавбек был заменен.
У сине-бело-голубых отличился Дмитрий Кириллов. В стартовом составе "Зенита-2" вышел полузащитник "основы" Александр Рязанцев, после первого тайма 30-летний хавбек был заменен.
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