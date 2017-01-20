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Александр Рязанцев сыграл за "Зенит-2"

"Зенит-2", находящийся на сборе в Испании, провел контрольный матч с местной командой "Кадис Б". Петербуржцы уступили со счетом 1:2.

У сине-бело-голубых отличился Дмитрий Кириллов. В стартовом составе "Зенита-2" вышел полузащитник "основы" Александр Рязанцев, после первого тайма 30-летний хавбек был заменен.
Теги: Рязанцев Зенит-2
Сегодня, 09:27
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№1 Написал: fd65 (Сегодня, 11:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
А когда то Барсе забивал...., докатился..
Регистрация: 3.12.2016
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