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Луис Адриано: для меня нет проблем сыграть в два форварда

Нападающий "Спартака" Луис Адриано рассказал, что готов играть на любой позиции, которую ему предоставит тренерский штаб.

– Писали, что в "Интернасионале" вы играли не на острие, а оттянутого нападающего, тогда как центрфорварда из вас сделал Мирча Луческу. Можете вспомнить эти навыки и сыграть вместе с Зе Луишем? Или это было уже слишком давно, и Каррера видит вас только центрфорвардом?

– Нет никаких проблем! Надо – сыграю по схеме в два нападающих, надо – оттянутого форварда. Как тренер решит, так и будет. Что же касается опыта игры в оттяжке в "Интернасионале", он, если честно, небольшой. Я мало играл на этой позиции. Но проблем выйти на любое место, которое отведет мне тренер, и сделать там все, что окажется в моих силах, не будет.

СЭ
Теги: Адриано Спартак
Сегодня, 09:33
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