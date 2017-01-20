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"Спартак" вместо утренней тренировки отправился в тренажерный зал

Игроки "Спартака" проведут утреннее занятие в тренажерном зале вместо тренировки на поле, передает "СЭ".

Первый сбор красно-белых в Объединенных Арабских Эмиратах продлится до 1 февраля. 31 января подопечные Массимо Карреры встретятся с датским "Копенгагеном".
Теги: Спартак
Сегодня, 09:57
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