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Дмитрий Кириченко: не знаю, уйдет ли Эзатолахи

Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко заявил, что не знает, останется ли в команде иранский полузащитник Саид Эззатоллахи. Ранее "Ростов" продлил контракт с иранцем, но через два дня после этого в СМИ появилась информация о возможном переходе 20-летнего футболиста в "Гамбург".

"Не знаю, что там происходит – уходит он или остаётся", - йё Кириченко в беседе с корреспондентом "Чемпионат".
Кириченко также объяснил, почему новичок команды нападающий Марко Девич, о подписании контракта с которым было объявлено 17 января, не приехал на первый сбор команды.

"Сейчас ему не было смысла приезжать. У него своя программа на пять дней, а потом присоединится к нам. У него будут скорректированные тренировки. К концу следующего сбора, надеюсь, станет тренироваться наравне со всеми. Хотя сначала нам ещё нужно посмотреть, что и как он делал последнее время".
Теги: Кириченко Ростов Эззатоллахи
Сегодня, 10:22
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№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 11:03) #
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А что ты вообще знаешь-рулит Бердыев,Он метр а вы все на подхвате.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Борис Борисович Санкт-Петербург (Сегодня, 10:37) #
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Я знаю.Уйдёт,но если будет хороший вариант.
Регистрация: 11.08.2008
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