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Луис Адриано: в музее "Спартака" попросил поставить голы Родионова и Алекса

Нападающий "Спартака" Луис Адриано рассказал о знакомстве с музеем красно-белых.

– Мне рассказали, что два дня назад, несмотря на долгий перелет в Москву, вы поздно вечером провели много времени в музее "Спартака" и жаждали узнать побольше об истории своего нового клуба. Что вас там впечатлило?

– Классный музей! Он показывает всю историю клуба. Мне очень понравилась его современная мультимедийная составляющая. Сразу попросил показать мне голы нескольких интересных мне людей. В исполнении нашего генерального директора Сергея Родионова они оказались очень хороши! И, безусловно, моменты Алекса. Их мне тоже было интересно посмотреть. Красивые мячи.

– Какой музей лучше – "Спартака" или "Милана"?

– Оба классные. И тот, и другой представляют историю больших клубов. Каждого – по-своему: выглядят они по-разному. Но нравятся оба, - передает слова бразильца "СЭ".
Теги: Адриано Спартак
Сегодня, 10:41
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3
(2)
№3 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 11:27) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Blessing
смотрел голы в музее

Да, дружок, посмотреть там больше не на что.

это ж как так?а на ржавые мафиозные "чемпионские" кубки?и один честный кубок солнца
Регистрация: 7.09.2015
№2 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:18) #
  • +1
  •  (1)

надо ещё гол Шмарова посмотреть innocent
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 10:53) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
смотрел голы в музее

Да, дружок, посмотреть там больше не на что.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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