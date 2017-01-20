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Александр Самедов: еще на Евро даже не допускал мысли, что могу оказаться в "Спартаке"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов прокомментировал свое возвращение в клуб.

"Недавно представил: 12 лет назад ушел из "Спартака", как теперь возвращаться в Тарасовку? Еще на Евро даже не допускал мысли, что могу оказаться в "Спартаке", думал, что в "Локомотиве" буду до конца.

Если честно, уже толком не помню дорогу в Тарасовку. Я же там иногда жил в 2004-м. Домой было далеко ехать, а машины тогда не было", - цитирует Самедова "Матч ТВ".
Теги: Самедов Спартак
Сегодня, 10:44
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13
(2)
№13 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:32) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: пушкин
Полный свинарник на сайте, поросячье засилье. О достойных командах ни слова. angry

Ежели, не дай Бог, они чемпионами станут, то сайт будет не рус-, а свин-футбол confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№12 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 11:27) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Просто погнался за медалями. Не за деньгами, а именно за наградой.
Как был *овно-человеком, когда уходил из клуба, так похоже и остался.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№11 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:26) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Blessing
достал запылившийся противогаз, купил дезодорант, освежитель воздуха

за-чем????? ведь вас там нет joy joy
Регистрация: 7.12.2016
№10 Написал: killerman77 Джибути (Сегодня, 11:19) #
  • +1
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да, вляпаться можно в любой момент
Регистрация: 16.06.2015
№9 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 11:18) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
"Недавно представил: 12 лет назад ушел из "Спартака", как теперь возвращаться в Тарасовку?

Это просто,- залез на чердак, достал запылившийся противогаз, купил дезодорант, освежитель воздуха и вперёд!!!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:12) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Игорь Казьмин
Никогда не говори не когда,

Как можно вот так безобразно писать? Одно и то же слово во фразе написано по-разному. Ты дебил?

Писи: Никогда не говори "никогда". И не отмазывайся диктантом и прочей тупой лабудой.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№7 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 11:07) #
  • -3
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Болеет за:
ЦСКА
Да ладно,Саня,не плачь.Тебе и так вся страна сочувствует.
Регистрация: 27.07.2013
№6 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 11:02) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: пушкин
Полный свинарник на сайте, поросячье засилье. О достойных командах ни слова.

ну так и пистуй на ZIA , чо ты тут потерял, обиженный?
Регистрация: 22.09.2007
№5 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 11:01) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: manatee
Хоть одну достойную команду в стране назови помимо Спартака?

А достойная команда определяется по принципу: я за нее болею?


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№4 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 11:01) #
  • -2
  •  (4)

Никогда не говори не когда,пришёл дедушка Сёмин и подарок тебе принёс.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№3 Написал: Ваганыч (Сегодня, 11:00) #
  • +4
  •  (4)

Цитата: пушкин
Полный свинарник на сайте

Значит ты дома ...


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с высоты моей должности и статуса я вполне информирован(с)
Регистрация: 23.12.2015
№2 Написал: manatee Москва (Сегодня, 10:55) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: пушкин
Полный свинарник на сайте, поросячье засилье. О достойных командах ни слова

Хоть одну достойную команду в стране назови помимо Спартака?
Регистрация: 16.08.2010
№1 Написал: пушкин спб (Сегодня, 10:50) #
  • -2
  •  (22)
Болеет за:
«Зенит»
Полный свинарник на сайте, поросячье засилье. О достойных командах ни слова. angry
Регистрация: 14.11.2012
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