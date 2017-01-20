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Паоло Каннаваро: Боккетти и Кришито, вы оставите Россию без газа

Защитник "Сассуоло" Паоло Каннаваро пошутил на тему подписания нового контракта между "Спартаком" и защитником Сальваторе Боккетти.

Итальянец, заключивший недавно новое соглашение с красно-белыми, опубликовал в Инстаграме фото, под которым игрок обороны Доменико Кришито написал, что вскоре он договорится о продлении контракта с "Зенитом".

Каннаваро после этого пошутил, что таким образом итальянские футболисты оставят Россию без газа.
Теги: Кришито Боккетти
Сегодня, 10:49
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(1)
№4 Написал: fd65 (Сегодня, 11:27) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
У Газпрома газа хватит на всю вашу лигу итальянскую....))))
Регистрация: 3.12.2016
№3 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 11:16) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: zenit47
Цитата: tiki
у вас то его вообще нет)
хотя и мы платим за газ и бензин, будто это Россия его закупает, а не экспертирует

Италия 68,8 руб за куб, Россия 5,74 за куб
бензин АИ 95 Италия 103,61 руб за литр, Россия 38
х..ли ты ноешь?

воспитанность так и прет, быдло.Он по делу сказал.если в европе бензин дешевеет, если нефть "падает", то у нас наоборот делают наценку.И за словами бы следили
Регистрация: 7.09.2015
№2 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 11:13) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
у вас то его вообще нет)
хотя и мы платим за газ и бензин, будто это Россия его закупает, а не экспертирует

Италия 68,8 руб за куб, Россия 5,74 за куб
бензин АИ 95 Италия 103,61 руб за литр, Россия 38
х..ли ты ноешь?
средняя зп в Италии 95000, с учетом того что все как минимум в 3 раза дороже, получается наши 30000
Регистрация: 17.05.2013
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:02) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
у вас то его вообще нет)
хотя и мы платим за газ и бензин, будто это Россия его закупает, а не экспертирует


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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