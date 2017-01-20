В "Анжи" решили не отпускать вратаря Давида Юрченко

Вратарь "Анжи" Давид Юрченко остается в команде, сообщили в пресс-службе махачкалинского клуба.Ранее "Матч ТВ" сообщил, что 30-летний голкипер продолжит карьеру в екатеринбургском "Урале"."Юрченко остается в команде. Таково на данный момент желание главного тренера и футболиста. "Анжи" рассчитывает на Давида, на его мастерство и лидерские качества", - сказали в пресс-службе.Также в клубе отметили, что решение по проходящему просмотр в "Анжи" Евгению Ткачуку будет в конце сбора, либо в начале следующего.