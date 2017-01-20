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В "Анжи" решили не отпускать вратаря Давида Юрченко

Вратарь "Анжи" Давид Юрченко остается в команде, сообщили в пресс-службе махачкалинского клуба.

Ранее "Матч ТВ" сообщил, что 30-летний голкипер продолжит карьеру в екатеринбургском "Урале".

"Юрченко остается в команде. Таково на данный момент желание главного тренера и футболиста. "Анжи" рассчитывает на Давида, на его мастерство и лидерские качества", - сказали в пресс-службе.

Также в клубе отметили, что решение по проходящему просмотр в "Анжи" Евгению Ткачуку будет в конце сбора, либо в начале следующего.

ТАСС
Теги: Анжи Юрченко
Сегодня, 10:53
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 10:59) #
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То есть зарплата будет больше миллиона, а как ещё можно не отпустить.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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