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Санкт-Петербург предъявил бывшему подрядчику "Крестовского" претензии на 11,4 млрд рублей

Власти Петербурга предъявили группе компаний "Трансстрой" претензии на 11,4 млрд рублей в рамках контракта по сооружению нового стадиона на Крестовском острове, который строили входившие в группу подрядчики, сообщил глава городского комитета по строительству Сергей Морозов.

"Власти Петербурга выставили претензии "Транстрою" на 11,4 млрд рублей, в том числе на 3,6 млрд не освоенных остатков. Кроме того, среди претензий штрафы за срыв сроков, дефектовка и другое", - цитирует чиновника "Интерфакс".

По словам Морозова, банкам также направлены требования на возврат банковских гарантий, но суммы "существенно меньше".

Говоря о стоимость арены в целом, он отметил, что все контракты на адаптацию стадиона к требованиям ФИФА заключены в рамках существующей сметы и прошлогодних летних корректировок. "Смета не увеличена", - подчеркнул глава комитета.
Теги: Крестовский Зенит-Арена
Сегодня, 11:16
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(1)
№4 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 11:31) #
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Полагаю, на этом "памятнике" еще долго будут руки греть....
Регистрация: 28.12.2015
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:29) #
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Все в дом, все в дом.

По словам Морозова, банкам также направлены требования на возврат банковских гарантий, но суммы "существенно меньше".


Вот суммы "существенно меньше" и есть реальные.Все остальное - опять нажива за чужой счет.

Просто какая-то артерия для всех абсолютно питерских воров этот чудесный стадион. Нескоро все эти пиявки от него отвалятся.

И все под грустным взором ВВП. Это уже действительно - очень грустная история.
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: fd65 (Сегодня, 11:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А че не губернатору?
Регистрация: 3.12.2016
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:16) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
уборщицы еще виллы не достроили?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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