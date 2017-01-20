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Вадим Скрипченко вызван на допрос в полицию по поводу матча "Урал" - "Терек"

Бывший наставник "Урала", а сегодня главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко был вызван на допрос в Самарскую полицию из-за матча "Урал" - "Терек", которым ранее заинтересовалась европейская организация по борьбе с договорными матчами.

41-летнему специалисту придётся рассказать правоохранителям все детали и обстоятельства, которые сопутствовали проведению матча "Урал" — "Терек", передает "Лайф".

Так как Скрипченко теперь возглавляет самарский клуб, то на опрос его вызвало именно местное управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Однако, по словам источника, тренер сообщил сотрудникам полиции, что сможет явиться в ведомство не ранее февраля, так как в данный момент находится на сборах с командой.

Сам Вадим Скрипченко комментировать данную информацию отказался.
Теги: Скрипченко Урал Терек
Сегодня, 12:13
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4
(7)
№4 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 14:26) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Бауэр
Я все же думаю, что не скажет не поэтому, а потому... что есть семья и собственная жизнь, которым безопасность не могут гарантировать у нас в стране :-(
Цитата: Максим I
Да никто никому ничего не скажет. Когда вертятся суммы, измеряемые минимум с пятью нулями в У(краинских)Е(вро), ни один даже сердобольный правдоруб рот не откроет, ибо понимает, что это будет его последнее открытие.

А я не обэтом разве говорю? Фраза "это будет последнее открытие (рта)" означает что-то другое?


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№3 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 13:04) #
  • +2
  •  (4)

Эту "консервную банку" никто не откроет...., тем более с участием команды Кадырова...
Регистрация: 28.12.2015
№2 Написал: Бауэр Москва (Сегодня, 12:54) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Я все же думаю, что не скажет не поэтому, а потому... что есть семья и собственная жизнь, которым безопасность не могут гарантировать у нас в стране :-(
Цитата: Максим I
Да никто никому ничего не скажет. Когда вертятся суммы, измеряемые минимум с пятью нулями в У(краинских)Е(вро), ни один даже сердобольный правдоруб рот не откроет, ибо понимает, что это будет его последнее открытие.


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Одна жизнь, одна любовь, одна команда.
Регистрация: 4.07.2012
№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 12:50) #
  • +3
  •  (5)

Да никто никому ничего не скажет. Когда вертятся суммы, измеряемые минимум с пятью нулями в У(краинских)Е(вро), ни один даже сердобольный правдоруб рот не откроет, ибо понимает, что это будет его последнее открытие.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
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