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Вадим Скрипченко вызван на допрос в полицию по поводу матча "Урал" - "Терек"
Бывший наставник "Урала", а сегодня главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко был вызван на допрос в Самарскую полицию из-за матча "Урал" - "Терек", которым ранее заинтересовалась европейская организация по борьбе с договорными матчами.
41-летнему специалисту придётся рассказать правоохранителям все детали и обстоятельства, которые сопутствовали проведению матча "Урал" — "Терек", передает "Лайф".
Так как Скрипченко теперь возглавляет самарский клуб, то на опрос его вызвало именно местное управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Однако, по словам источника, тренер сообщил сотрудникам полиции, что сможет явиться в ведомство не ранее февраля, так как в данный момент находится на сборах с командой.
Сам Вадим Скрипченко комментировать данную информацию отказался.
41-летнему специалисту придётся рассказать правоохранителям все детали и обстоятельства, которые сопутствовали проведению матча "Урал" — "Терек", передает "Лайф".
Так как Скрипченко теперь возглавляет самарский клуб, то на опрос его вызвало именно местное управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Однако, по словам источника, тренер сообщил сотрудникам полиции, что сможет явиться в ведомство не ранее февраля, так как в данный момент находится на сборах с командой.
Сам Вадим Скрипченко комментировать данную информацию отказался.
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