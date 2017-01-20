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СМИ: Винсент Янссен отклонил предложение "Галатасарая"

Патрик ван Дирмен, агент нападающего "Тоттенхэма" Винсента Янссена, сообщил, что 22-летний голландец отклонил предложение "Галатасарая".

"Галатасарай сделал предложение, но Винсент останется в "Тоттенхэме". Он решил отклонить предложение. Он подписал долгосрочный контракт с отличным клубом.

До травмы Янссен играл каждую неделю. Он хочет бороться за свой шанс", - цитирует агента "Газета.ru" со ссылкой на Omroep Brabant.
Теги: Тоттенхэм Галатасарай
Сегодня, 12:42
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