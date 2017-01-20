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Серхио Рамос плюнул в нападающего "Сельты" (фото)

Защитник "Реала" Серхио Рамос некрасиво поступил в матче 1/4 финала Кубка Испании с "Сельтой" (1:2).

Испанец сначала оскорбил нападающего соперника Яго Аспаса, а затем плюнул в соперника, информирует Sport.

Серхио Рамос плюнул в нападающего "Сельты" (фото)
Теги: Рамос Сельта Реал
Сегодня, 12:57
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5
(3)
№5 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 13:33) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Вообще по мужски за такие вещи надо по ипалу сразу и без разговоров. Ну а там уж как судья разберется.


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№4 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 13:25) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Надо отстранить от футбола на год. Чтобы другим в будущем не повадно было


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№3 Написал: Карелия Петрозаводск (Сегодня, 13:12) #
  • +2
  •  (4)

Вот почему такого в хоккее не говоря о единоборствах бабского поведения нет,сразу в ипало огребёт


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Лучше пузо от пива,чем горб от работы. Самый звонкий крик-ТИШИНА,самый яркий свет-НОЧЬ.(Пикник)
Регистрация: 15.04.2009
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:07) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»

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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 13:05) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Вот урод. Оскорбл#ть-то зачем


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чемпионат россии 2015/16 по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
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