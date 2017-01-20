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Вадим Скрипченко пожаловался на "неуправляемость игроков" в странном матче с "Тереком"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко, тренировавший ранее "Урал", пожаловался в Палату по разрешению споров на свой бывший клуб, информирует "Лайф".

41-летний специалист заявил, что матч РФПЛ "Урал" - "Терек (1:4), состоявшийся 30 октября, носил договорной характер. По ходу матча при счете 1:1 коэффициент на победу гостей в ряде контор составлял 1.40 при предматчевом 2.20.

Сразу по окончании поединка с "Тереком" Скрипченко запросил президента екатеринбургского клуба Григория Иванова о встрече для обсуждения ситуации. Однако после беседы ему было предложено написать заявление об уходе по собственному желанию в обмен на гарантии отсутствия финансовых претензий и выплату всей задолженности по зарплате.

В обращении в Палату по разрешению споров Скрипченко упомянул обстоятельства "странного" матча против "Терека", пожаловавшись на "неуправляемость" игроков в ходе матча и необъяснимость их ошибок. Как утверждает тренер, он был шокирован случившимся.

Скрипченко попросил Палату по разрешению споров взыскать со своего бывшего клуба 900 тысяч рублей в счёт погашения задолженности по зарплате и процентов за просрочку выплаты.
Теги: Скрипченко Урал
Сегодня, 12:59
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11
(6)
№11 Написал: sterchin sterchin (Сегодня, 14:42) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: OgreGate
Неужто затрепыхались? Так и до судейства в матче Зенит-Ростов и Зенит-Спартак дойти может, не говоря про отмененный гол в матче Зенит-Урал smile Опасно! Для рукопожатых.
Так что думаю, на тормозах спустят



Это точно, а то и газовиков прижать придется.
Регистрация: 21.08.2014
№10 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 14:29) #
  • +1
  •  (1)

Интересно посмотреть чем это закончиться !?
Регистрация: 27.07.2016
№9 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 14:03) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А, теперь это так называется...
Регистрация: 2.08.2013
№8 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 13:50) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: ММВ
1 раз стоит наказать, выгнать из ПЛ, влепить штраф колоссальный и уже начнут думать. Вот только дело в том, что тут замешан терек, а их вряд ли кто то тронет....

Урал , то тот матч проиграл . Значит предложение было от Терека ( если было ) , так вот с Терека и начинать нужно ! Ну и Урал конечно - позорники .
Регистрация: 23.09.2016
№7 Написал: 120220 (Сегодня, 13:48) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Урал»
Кругом одна только ложь. Кто кого больше грязью обольет. Иванов говорит что тренер специально делал что бы его выгнали из команды. Ставил по шесть защитников на игру с Амкаром и не одного нападающего всю команду развалил. Тренер придумал игру договорную хоть до этого все игры проиграла команда.
Что такое ЧЕСТЬ в наше время уже видно все забыли.
Регистрация: 29.07.2008
№6 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 13:21) #
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
1 раз стоит наказать, выгнать из ПЛ, влепить штраф колоссальный и уже начнут думать. Вот только дело в том, что тут замешан терек, а их вряд ли кто то тронет....


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№5 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:18) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
иванов ему теперь не только руку не подаст, но вообще из России уедет))


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№4 Написал: OgreGate (Сегодня, 13:12) #
  • +6
  •  (12)

Неужто затрепыхались? Так и до судейства в матче Зенит-Ростов и Зенит-Спартак дойти может, не говоря про отмененный гол в матче Зенит-Урал smile Опасно! Для рукопожатых.
Так что думаю, на тормозах спустят
Регистрация: 17.01.2017
№3 Написал: Карелия Петрозаводск (Сегодня, 13:08) #
  • +9
  •  (9)

пора подключать компетентные органы,как в Италии надо,пересажать не взирая на имена


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Лучше пузо от пива,чем горб от работы. Самый звонкий крик-ТИШИНА,самый яркий свет-НОЧЬ.(Пикник)
Регистрация: 15.04.2009
№2 Написал: CSKA-1911 СССР (Сегодня, 13:06) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Иванов бандит со стажем!
Регистрация: 30.05.2015
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:05) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Что скажет Иванов?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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