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Хавбек лиссабонского "Спортинга" заинтересовал "Спартак" и ЦСКА
"Спартак" и ЦСКА проявляют интерес к полузащитнику "Спортинга" Бруно Сезару, информирует Zero Zero со ссылкой на A Bola.
По данным СМИ, лиссабонцы уже получили предложения от российских клубов по трансферу 28-летнего бразильца. Также сообщается, что Сезаром интересуется еще одна команда из России, имя которой не называется.
По данным СМИ, лиссабонцы уже получили предложения от российских клубов по трансферу 28-летнего бразильца. Также сообщается, что Сезаром интересуется еще одна команда из России, имя которой не называется.
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