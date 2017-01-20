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Хавбек лиссабонского "Спортинга" заинтересовал "Спартак" и ЦСКА

"Спартак" и ЦСКА проявляют интерес к полузащитнику "Спортинга" Бруно Сезару, информирует Zero Zero со ссылкой на A Bola.

По данным СМИ, лиссабонцы уже получили предложения от российских клубов по трансферу 28-летнего бразильца. Также сообщается, что Сезаром интересуется еще одна команда из России, имя которой не называется.
Теги: Спортинг Спартак ЦСКА
Сегодня, 13:16
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19
(1)
№19 Написал: anonymous (Сегодня, 14:33) #
  • -1
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Цитата: капля никотина
28-илетнего..... впuзду - пускай конюшню подпирает.

не то что перспективный Самедов joy
Регистрация: 8.01.2017
№18 Написал: Hank Moody Россия (Сегодня, 14:32) #
  • 0
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Болеет за:
«Челси»
Цитата: капля никотина
Так я о том же - нам достаточно

маловато будет,маловато!!! (с)
Регистрация: 4.05.2015
№17 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 14:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tar-tas
Цитата: капля никотина
28-илетнего..


У нас одно свободное место "левака" осталась - теперь всех подряд втюхивать начнут. До самой весны.


Опорник. Если Фернандо (не дай бог) травму получит? Или дискву? Ромуло на подмену был неплох как опорник. Глушак так позицию не закроет.
Регистрация: 27.04.2009
№16 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:15) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: tar-tas
У нас одно свободное место "левака" осталась - теперь всех подряд втюхивать начнут. До самой весны.

Депая ждем. Или равновеликого ему.
Регистрация: 3.03.2007
№15 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 14:14) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: капля никотина
28-илетнего..... впuзду


Слишком молодой? laughing
Регистрация: 26.01.2007
№14 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 14:06) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: капля никотина
28-илетнего..


У нас одно свободное место "левака" осталась - теперь всех подряд втюхивать начнут. До самой весны.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№13 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 14:06) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Ерунда, у ЦСКА нема золотого запаса,а Спартаку он в принципе не нужен


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№12 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:52) #
  • 0
  •  (6)
online

Цитата: midlton
По последним трансферам Самедова и Адриано это ваш клиент

Так я о том же - нам достаточно
Регистрация: 3.03.2007
№11 Написал: midlton Eire (Сегодня, 13:50) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: капля никотина
28-илетнего..... впuзду - пускай конюшню подпирает.

По последним трансферам Самедова и Адриано это ваш клиент


--------------------
Есть повод,нет повода-свинья все равно хрюкает...
Было бы корыто, а свиньи найдутся...
Регистрация: 21.11.2009
№10 Написал: Meatloaf (Сегодня, 13:40) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Гинер банкрот и этим всё сказано
Регистрация: 3.07.2016
№9 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:40) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: tar-tas
Что, вот так, прямо, не сговариваясь. Или у нас уже общий селекционный отдел с конями?

Они свой распустили и встали в наш, на абонентку. Крошки подбирать.
Регистрация: 3.03.2007
№8 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 13:39) #
  • +1
  •  (3)

Брехня! ЦСКА 28 летними если и интересуется то только как свобдыми агентами как было с Натхо и Еременко. Гинер же банкрот.
Регистрация: 7.03.2016
№7 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 13:38) #
  • -1
  •  (1)

Что, вот так, прямо, не сговариваясь. Или у нас уже общий селекционный отдел с конями?


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:38) #
  • -3
  •  (9)
online

28-илетнего..... впuзду - пускай конюшню подпирает.
Регистрация: 3.03.2007
№5 Написал: Size (Сегодня, 13:30) #
  • -4
  •  (8)

Цитата: Ваганыч
цыиска ?!?!... интересуется?!?!... пффф...голодранцы...

кстати цкг может малость подзаработать... пусть открывают в своём фалос здании... филиал квд... вид способствует...
Регистрация: 19.01.2017
№4 Написал: Ваганыч (Сегодня, 13:24) #
  • -6
  •  (12)

цыиска ?!?!... интересуется?!?!... пффф...голодранцы...


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с высоты моей должности и статуса я вполне информирован(с)
Регистрация: 23.12.2015
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:23) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька
Вингер левый ?

ага


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 13:21) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
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Скорее всего,Локо или Рубин.


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№1 Написал: Батька (Сегодня, 13:20) #
  • +1
  •  (1)

Вингер левый ?
Регистрация: 9.09.2016
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