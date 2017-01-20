Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Нобель Арустамян: Беленов близок к подписанию контракта с "Рубином"

Телекомментатор Нобель Арустамян сообщил, что вратарь "Анжи" Александр Беленов близок к переходу в "Рубин".

"Беленов близок к подписанию контракта с "Рубином". Стороны ведут переговоры. Вероятно, игрок переедет в Казань летом, по окончании сезона. Ближайшие полгода - до конца сезона - Беленов, скорее всего, проведет в "Урале", - сообщил Арустамян в твиттере.
Теги: Арустамян Беленов Рубин
Сегодня, 13:36
Напечатать
1
(2)
№1 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 13:38) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
путешественник
Регистрация: 31.05.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.