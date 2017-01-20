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Зоран Тошич: борьба за первое место развернется между "Спартаком", "Зенитом" и ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказал мнение о борьбе за золото в чемпионате России.

"Пока идем на третьем месте, но для нас абсолютно ничего не потеряно. Впереди почти половина чемпионата, за это время расстановка сил в турнирной таблице может серьезно измениться. Мы уже не раз показывали, как можно по ходу сезона ликвидировать отставание от других команд. Верю, что и на сей раз ЦСКА развернет ситуацию в свою пользу. Это вполне реально – главное, чтобы все футболисты были здоровы. Тогда будет легче решить нашу задачу.

Борьба за первое место развернется между тремя клубами – "Спартаком", "Зенитом" и ЦСКА. Спартаковцы лидируют, у них есть преимущество в очках, это значит, что на данный момент у этой команды наиболее комфортная турнирная ситуация. И все же, повторю, ничего еще не ясно, самое интересное впереди. "Зенит" и мы пока в роли догоняющих, но у наших команд очень большой опыт борьбы за золото", - цитирует Тошича "BobSoccer".
Теги: Тошич ЦСКА
Сегодня, 13:43
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(1)
№4 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 14:25) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Rusl0001
Капитан очевидность.
А кто же еще может даже теоретически бороться за золото?

28 очков и 40 - это 12. За 13 туров отыграть 12 очков - шанс из тысячи.

Надо не просто выиграть все оставшиеся 39 очков (13 туров), но и чтобы другие оступались.

Текущие 28очков + 39 - это 67 очков. Вполне себе чемпионские очки.

Там обычно 63-67 и хватает.

Но Терек "договаривается" только дома. А выигрывать надо еще и выездные. Так что шансов ноль.

Краснодар не показывает той игры, чтобы выиграть все 13 матчей даже теоретически.

С учетом оптимизма Березуцкого про 2 месяца - вряд ли и у ЦСКА будут большие шансы для борьбы.
Им бы Терек и Краснодар вперед не пропустить.

А на счет опыта борьбы за золото - это опыт был со Слуцким.
А теперь его нет. А у нового тренера есть опыт борьбы за золото?

Тренер это больше полкоманды. Нет того тренера - нет опыта.
Это тоже очевидно.

Так что у Тошича просто дофига оптимизма необоснованного.

после 5 весенних туров уже вижно будет кто и за что борется..у спартака и ЦСКА межсезонка с новыми тренерами, а это как минимум будет неким новшеством в игре и сюрпризом для соперников, вопрос только в каком качестве этот сюрприз преподнесется


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№3 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 14:19) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Manowar
Как сказал Березуцкий - "... на схему 3 - 5- 2 перестраиваться надо 2 месяца " . Какое нахрен золото ?! Вам бы районе ЛЕ остаться ! smirk


Согласен, тем более переходят они на новую схему не от хорошей жизни. Гончаренко понимает что нужны изменения по составу, но так как их нет, остается только с тактикой фантазировать
Регистрация: 2.02.2012
№2 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 14:04) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Капитан очевидность.
А кто же еще может даже теоретически бороться за золото?

28 очков и 40 - это 12. За 13 туров отыграть 12 очков - шанс из тысячи.

Надо не просто выиграть все оставшиеся 39 очков (13 туров), но и чтобы другие оступались.

Текущие 28очков + 39 - это 67 очков. Вполне себе чемпионские очки.

Там обычно 63-67 и хватает.

Но Терек "договаривается" только дома. А выигрывать надо еще и выездные. Так что шансов ноль.

Краснодар не показывает той игры, чтобы выиграть все 13 матчей даже теоретически.

С учетом оптимизма Березуцкого про 2 месяца - вряд ли и у ЦСКА будут большие шансы для борьбы.
Им бы Терек и Краснодар вперед не пропустить.

А на счет опыта борьбы за золото - это опыт был со Слуцким.
А теперь его нет. А у нового тренера есть опыт борьбы за золото?

Тренер это больше полкоманды. Нет того тренера - нет опыта.
Это тоже очевидно.

Так что у Тошича просто дофига оптимизма необоснованного.


--------------------
Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№1 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 13:54) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Как сказал Березуцкий - "... на схему 3 - 5- 2 перестраиваться надо 2 месяца " . Какое нахрен золото ?! Вам бы районе ЛЕ остаться ! smirk
Регистрация: 23.09.2016
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