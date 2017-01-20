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Федор Чалов: по-настоящему разволновался, когда Слуцкий объявил состав на матч с "Байером"

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов вспомнил о своём дебютном матче за основной состав "армейцев" и о первой игре в Лиге чемпионов. Чалов дебютировал за ЦСКА 21 сентября в матче Кубка России с "Енисеем" (1:2), а 22 ноября сыграл против "Байера" (1:1) в Лиге чемпионов.

"Перед летними сборами с основой волновался даже сильнее, чем перед официальным дебютом. Во-первых, Слуцкий заранее предупредил, что в Красноярск летят те, у кого мало игровой практики. Во-вторых, я "Енисею" забивал уже – в спарринге. Леонид Викторович наставлял: "Никого не слушай, действуй, как считаешь правильным". Получилось не очень. Переживал потом сильно – из-за того что не оправдал доверия. Думал, больше не даст шанса. Отвлечься от дурных мыслей помогли тренировки с основой и игры за "молодёжку".

Не думал, что выйду против "Байера". Даже после предматчевой тренировки, на которой наигрывался состав, до конца не верил в своё счастье. В голове крутилось: "Что-то странное… Может, случайно поставили с основой?". Вечером должна была быть теория, но её перенесли на следующий день из-за проблем с электричеством в отеле.

По-настоящему разволновался, когда Леонид Викторович наутро объявил состав. Любой футболист мечтает сыграть в Лиге чемпионов, но не всем это удаётся. Нервничал до первого свистка. Потом все поздравляли – не столько даже с игрой, сколько с дебютом в лиге", - цитирует Чалова "Чемпионат".
Теги: ЦСКА Чалов
Сегодня, 13:47
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