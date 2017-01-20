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Виталий Мутко отреагировал на признания граждан в коррупции и вымогательствах в детско-юношеском футболе (2)
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Виталий Мутко отреагировал на признания граждан в коррупции и вымогательствах в детско-юношеском футболе
После публикаций "Sportbox" в рамках проекта #Янемогумолчать вице-премьер Виталий Мутко призвал министра спорта Павла Колобкова обсудить создание независимых комиссий по контролю детско-юношеских футбольных школ.
"Прошу подключиться к данной инициативе", - написал Виталий Мутко в обращении на имя министра спорта Павла Колобкова.
Также Виталий Мутко призывает к обсуждению Общероссийский народный фронт и РФС.
После появления первых публикаций проекта, в котором бывшие и действующие футболисты рассказывают о вымогательствах, кумовстве и подделке документов, Общественная палата запустила Горячую линию, призвав граждан сообщать о фактах коррупции в детско-юношеском футболе. Позднее член ОП РФ Султан Хамзаев подтвердил, что проблема действительно носит массовый характер и призвал президента РФС и вице-премьера Виталия Мутко поддержать инициативу создания контрольного органа.
"Прошу подключиться к данной инициативе", - написал Виталий Мутко в обращении на имя министра спорта Павла Колобкова.
Также Виталий Мутко призывает к обсуждению Общероссийский народный фронт и РФС.
После появления первых публикаций проекта, в котором бывшие и действующие футболисты рассказывают о вымогательствах, кумовстве и подделке документов, Общественная палата запустила Горячую линию, призвав граждан сообщать о фактах коррупции в детско-юношеском футболе. Позднее член ОП РФ Султан Хамзаев подтвердил, что проблема действительно носит массовый характер и призвал президента РФС и вице-премьера Виталия Мутко поддержать инициативу создания контрольного органа.
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