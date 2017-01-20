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Виталий Мутко отреагировал на признания граждан в коррупции и вымогательствах в детско-юношеском футболе

После публикаций "Sportbox" в рамках проекта #Янемогумолчать вице-премьер Виталий Мутко призвал министра спорта Павла Колобкова обсудить создание независимых комиссий по контролю детско-юношеских футбольных школ.

"Прошу подключиться к данной инициативе", - написал Виталий Мутко в обращении на имя министра спорта Павла Колобкова.

Также Виталий Мутко призывает к обсуждению Общероссийский народный фронт и РФС.

После появления первых публикаций проекта, в котором бывшие и действующие футболисты рассказывают о вымогательствах, кумовстве и подделке документов, Общественная палата запустила Горячую линию, призвав граждан сообщать о фактах коррупции в детско-юношеском футболе. Позднее член ОП РФ Султан Хамзаев подтвердил, что проблема действительно носит массовый характер и призвал президента РФС и вице-премьера Виталия Мутко поддержать инициативу создания контрольного органа.
Теги: Мутко
Сегодня, 13:59
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(1)
№2 Написал: Hank Moody Россия (Сегодня, 14:37) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Челси»
Русл0001,
суть то в создании контрольного органа. а как он будет работать разве их волнует? Главное руки погреть на этом самом огране rage
Регистрация: 4.05.2015
№1 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 14:18) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Пз.дец. Че-то мне не верится, что они СПОСОБНЫ сделать так, чтобы в школы брали ТАЛАНТЫ, а не сынков богатых родителей, как сейчас.

То есть отец какого-то ребенка, который не попал в команду, и по мнению родителя он лучше тех, кто там уже есть - он звонит по этому телефону и что говорит?
Что у него подозрение, что 90% детей там с подачи богатых родителей?

Что происходит далее? Они пробивают зарплату всех этих родителей (чтобы понять, что это обычные родители или богатые? У богатых тоже изредка могут быть таланты)

Или что?
Как они будут сравнивать, что не попавший в команду чей-то сын ЛУЧШЕ тех, кто там уже есть?

Если же все это не будет рассматриваться, то что тогда? Надеются, что кто-то из родителей увидит, как другие родители договариваются в руках с баблом? Это смешно.


Тренер в доле. Он, конечно, ничего не скажет.

Тогда КАК?

P.S. По поводу кумовства, т.е. если ребенок играющий в команде окажется ДАЛЬНИМ родственников тренера или жены тренера или троюродным племянников директора, КАК это и кто должен узнавать?
У них разные фамилии. Родители предупредят, чтобы пацан не трепался о том, что он дальний родственник. Да он вообще может об этом не знать.


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Регистрация: 10.03.2009
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