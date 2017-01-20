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Олег Шатов: Лунев составит конкуренцию трем вратарям "Зенита"

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов высказал мнение о вратарской позиции в команде.

"Лунев - достаточно хороший вратарь, это показали его игры в первом круге в составе "Уфы". Он составит и так достаточно серьезную конкуренцию, ведь у нас есть Лодыгин, Кержаков, Бабурин.

Считаю, что это вратари примерно одного уровня. Кто будет лучше готов физически и психологически, тот и будет играть в воротах", - передает слова Шатова официальный сайт "Зенита".
Теги: Шатов Зенит
Сегодня, 14:09
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№1 Написал: _2 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:29) #
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Болеет за:
«Зенит»
все четыре не о чем !!!
кто быстрее за пивом для тренера сбегает, тот и в воротах будет стоять. wink
Регистрация: 27.01.2015
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