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Сальваторе Боккетти: готов дойти пешком до Италии, если "Спартак" станет чемпионом

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти заявил, что в случае, если красно-белые выиграют чемпионат России, он готов пешком дойти до Италии.

На вопрос, на что он готов пойти, если "Спартак" возьмет золото, Боккетти ответил: "На сумасшедшие вещи, готов буквально на все. Готов дойти до Италии пешком!".

Также он отметил, для Италии "Ювентус" - тоже самое, что "Спартак" для России.

"В Италии многие журналисты отмечают работу Карреры в России, люди отмечают, что как тренер он является носителем школы "Ювентуса". Для Италии "Ювентус" - тоже самое, что "Спартак" для России. Это величайшие клубы своих стран, которые имеют наибольшее число болельщиков.

В одном из интервью Массимо назвал "Спартак" русским "Ювентусом" - думаю, что он имел в виду победный дух, который есть у обеих команд. Массимо - человек с определенным складом характера; думаю, что если бы он поехал тренировать не в Россию, а в Китай или Америку, то там тоже добился бы успеха.

Он - максималист и передает свой характер игрокам, с которыми работает. Все начинают много работать и готовы делать это ради него и ради клуба. Когда нужно, он может быть жестким - тренер просто не может быть иным, но в жизни он очень хороший и добрый человек", - цитирует 30-летнего итальянца ТАСС.
Теги: Боккетти Спартак
Сегодня, 15:30
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№20 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 17:07) #
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Болеет за:
ЦСКА
является носителем школы "Ювентуса"

А тут некоторые говорят , что на опыте Аленя...
Регистрация: 7.04.2014
№19 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:05) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Х... с ним, пусть будет, хочу посмотреть на это трепло

smile


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№18 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:56) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Х... с ним, пусть будет, хочу посмотреть на это трепло.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№17 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 16:53) #
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Болеет за:
«Зенит»
... Готов дойти до Италии пешком![b][/b]
Зачем пешком, не надо иллюзий, заранее билет на самолет закажи, 100% попадешь домой, потом может не быть...! smile
Регистрация: 15.12.2013
№16 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 16:47) #
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Бедный Бока. Но будет летом чем заняться.
Регистрация: 3.03.2007
№15 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:43) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кристоф
Уверен что Спартак не станет чемпионом?

на фсе сто!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№14 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 16:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
Он же не сказал, что если Спартак станет чемпионом, то он отправится пешком до Италии. Вот если кто то гарантирует Спартаку чемпионство уже сейчас, то он будет готов ради этого дойти до Италии пешком.
И возможно он не правильно понял вопрос "готовы пойти (дойти) на что"


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№13 Написал: Кристоф (Сегодня, 16:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Хитрый макаронник...уверен ведь, что идти не придется

Уверен что Спартак не станет чемпионом?
Регистрация: 16.08.2008
№12 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 16:19) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
ну, вы все поняли
Регистрация: 21.07.2011
№11 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:14) #
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Хитрый макаронник...уверен ведь, что идти не придется smile


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№10 Написал: 4 звезды (Сегодня, 16:04) #
  • +3
  •  (9)

надо не о чемпионствах думать, а как вынести краснодар
Регистрация: 7.12.2016
№9 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 16:04) #
  • +1
  •  (1)

Записал в блокнот!
Регистрация: 21.09.2015
№8 Написал: скальп (Сегодня, 16:03) #
  • +4
  •  (10)

Цитата: Sergant
Вот как не стыдно давать несбыточные обещания?

Если ЦСКА выйдет в финал Кубка УЕФА, я обещаю сбрить усы”, — заявил Валерий Газзаев в апреле 2005-го. В итоге «армейцы» (ну, вдруг кто забыл) не только дошли до решающего матча, но и выиграли его. Чуть ли не вся страна, радуясь победе, не забыла о “самом главном”.

В Интернете до сих пор есть миллион вариантов Газзаева без усов, но в реальности мы этого так и не увидели. Позже Валерий Георгиевич выдвинул свою версию: “Я никогда не обещал сбрить усы! Просто кто-то из корреспондентов задал мне такой вопрос. Ну мы пошутили на этот счет, и всё. А теперь выясняется, что мои усы — это тема обсуждения номер один в стране. Так вот, я делаю официальное заявление: “Усы сбривать не буду!"

Уже в этом году, на 60-летии тренера, Василий Березуцкий сделал сенсационное заявление: “Да сбрил он, сбрил, они просто отросли”. А Юрий Сёмин считает иначе: “Газзаев — такой человек, который свои обещания всегда выполняет. Наверное, жена ему не позволила усы сбрить”. sweat_smile joy



Регистрация: 24.12.2016
№7 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 15:53) #
  • -3
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
Можешь стартовать smile
А если серьезно, то он хрень какую-то сморозил.
Регистрация: 28.01.2016
№6 Написал: KolpinoOnTour Saint-Petersburg (Сегодня, 15:53) #
  • -6
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Уже может начинать,напрямик через море! laughing


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14 сектор! За традиционный футбол!!!
" ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРЫ И СТОПРОЦЕНТНОЙ ОТДАЧЕ ОБЫГРЫВАТЬ МОЖНО ВСЕХ"
Регистрация: 1.03.2015
№5 Написал: Sharik.SM Москва (Сегодня, 15:51) #
  • +9
  •  (17)

Цитата: Sergant
как не стыдно давать несбыточные обещания?

Да-да, мы уже видели одного, обещавшего усы сбрить.
Регистрация: 27.01.2009
№4 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 15:42) #
  • -10
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergant
Вот как не стыдно давать несбыточные обещания?

Несбыточные в плане, что Спартак чемпионом не станет. Был бы уверен в чемпионстве таких бы обещаний не давал. smirk


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014
№3 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 15:40) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
как-то не оптимистично сказанно...
Регистрация: 23.03.2009
№2 Написал: Sergant (Сегодня, 15:39) #
  • -13
  •  (25)
Болеет за:
ЦСКА
Вот как не стыдно давать несбыточные обещания? laughing
Регистрация: 15.12.2016
№1 Написал: Karl XII (Сегодня, 15:33) #
  • -12
  •  (22)

Лет так через пятнадцать...
Регистрация: 11.01.2017
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