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Сальваторе Боккетти: готов дойти пешком до Италии, если "Спартак" станет чемпионом
Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти заявил, что в случае, если красно-белые выиграют чемпионат России, он готов пешком дойти до Италии.
На вопрос, на что он готов пойти, если "Спартак" возьмет золото, Боккетти ответил: "На сумасшедшие вещи, готов буквально на все. Готов дойти до Италии пешком!".
Также он отметил, для Италии "Ювентус" - тоже самое, что "Спартак" для России.
"В Италии многие журналисты отмечают работу Карреры в России, люди отмечают, что как тренер он является носителем школы "Ювентуса". Для Италии "Ювентус" - тоже самое, что "Спартак" для России. Это величайшие клубы своих стран, которые имеют наибольшее число болельщиков.
В одном из интервью Массимо назвал "Спартак" русским "Ювентусом" - думаю, что он имел в виду победный дух, который есть у обеих команд. Массимо - человек с определенным складом характера; думаю, что если бы он поехал тренировать не в Россию, а в Китай или Америку, то там тоже добился бы успеха.
Он - максималист и передает свой характер игрокам, с которыми работает. Все начинают много работать и готовы делать это ради него и ради клуба. Когда нужно, он может быть жестким - тренер просто не может быть иным, но в жизни он очень хороший и добрый человек", - цитирует 30-летнего итальянца ТАСС.
На вопрос, на что он готов пойти, если "Спартак" возьмет золото, Боккетти ответил: "На сумасшедшие вещи, готов буквально на все. Готов дойти до Италии пешком!".
Также он отметил, для Италии "Ювентус" - тоже самое, что "Спартак" для России.
"В Италии многие журналисты отмечают работу Карреры в России, люди отмечают, что как тренер он является носителем школы "Ювентуса". Для Италии "Ювентус" - тоже самое, что "Спартак" для России. Это величайшие клубы своих стран, которые имеют наибольшее число болельщиков.
В одном из интервью Массимо назвал "Спартак" русским "Ювентусом" - думаю, что он имел в виду победный дух, который есть у обеих команд. Массимо - человек с определенным складом характера; думаю, что если бы он поехал тренировать не в Россию, а в Китай или Америку, то там тоже добился бы успеха.
Он - максималист и передает свой характер игрокам, с которыми работает. Все начинают много работать и готовы делать это ради него и ради клуба. Когда нужно, он может быть жестким - тренер просто не может быть иным, но в жизни он очень хороший и добрый человек", - цитирует 30-летнего итальянца ТАСС.
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