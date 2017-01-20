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Олег Шатов: думаю, многие уже забыли про футболиста Шатова, но мы еще повоюем
Полузащитник "Зенита" Олег Шатов рассказал о том, как восстанавливался после трамы, из-за которой не играл с ноября.
"Для меня это щепетильная тема. Неприятно проводить остатки первого круга с повреждением, которое не совсем серьезное, но не давало играть. Слава богу, что решился на операцию, сделал ее.
Как восстанавливался? Много трудился, в отпуске тренировался, со мной летал физиотерапевт. Хорошо, что все закончилось. Сейчас я чувствую себя отлично. Хочу вернуть те кондиции, которые были.
Думаю, многие уже забыли про футболиста Шатова. Как говорится, все хорошее быстро забывается. Но ничего, мы вернемся, повоюем еще", - цитирует Шатова официальный сайт сине-бело-голубых.
"Для меня это щепетильная тема. Неприятно проводить остатки первого круга с повреждением, которое не совсем серьезное, но не давало играть. Слава богу, что решился на операцию, сделал ее.
Как восстанавливался? Много трудился, в отпуске тренировался, со мной летал физиотерапевт. Хорошо, что все закончилось. Сейчас я чувствую себя отлично. Хочу вернуть те кондиции, которые были.
Думаю, многие уже забыли про футболиста Шатова. Как говорится, все хорошее быстро забывается. Но ничего, мы вернемся, повоюем еще", - цитирует Шатова официальный сайт сине-бело-голубых.
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