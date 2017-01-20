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Олег Шатов: думаю, многие уже забыли про футболиста Шатова, но мы еще повоюем

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов рассказал о том, как восстанавливался после трамы, из-за которой не играл с ноября.

"Для меня это щепетильная тема. Неприятно проводить остатки первого круга с повреждением, которое не совсем серьезное, но не давало играть. Слава богу, что решился на операцию, сделал ее.

Как восстанавливался? Много трудился, в отпуске тренировался, со мной летал физиотерапевт. Хорошо, что все закончилось. Сейчас я чувствую себя отлично. Хочу вернуть те кондиции, которые были.

Думаю, многие уже забыли про футболиста Шатова. Как говорится, все хорошее быстро забывается. Но ничего, мы вернемся, повоюем еще", - цитирует Шатова официальный сайт сине-бело-голубых.
Теги: Зенит Шатов
Сегодня, 15:37
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6
(3)
№6 Написал: Pavel 999 (Сегодня, 17:36) #
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  •  (0)

а кто такой шатов вот шутова шутника знаем
Регистрация: 4.08.2016
№5 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 16:55) #
  • +1
  •  (1)

Олеган, ты нужен! Набирай форму и вперёд!
И чтобы забивать уже в феврале начал!


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016
№4 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 16:02) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Олег, ждем тебя на поле! Еще мясо надо укатать smile
Регистрация: 24.09.2013
№3 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 15:54) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
да помним мы такого.. за Арсенал играл, покер на Энфилде клал.. только вроде правильно будет Аршатов
Регистрация: 16.03.2010
№2 Написал: molzino Ногинск (Сегодня, 15:43) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Не унывай Олежка ! Выздоравливай быстрей.
Регистрация: 23.03.2015
№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 15:39) #
  • +3
  •  (3)

Про Файзулина забыли а про Шатова что забывать!?
Регистрация: 11.04.2016
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