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Германия планирует побороться за право проведения Евро-2024

Германия подаст заявку на проведение чемпионата Европы 2024 года, передает официальный сайт Немецкого футбольного союза (DFB).

Сообщается, что соответствующее решение было принято на заседании президиума организации, состоявшемся 20 января. Место проведения чемпионата Европы – 2024 определится в сентябре 2018 года.

Газета.ru
Сегодня, 15:39
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№1 Написал: Campos Москва (Сегодня, 15:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
Что они имеют ввиду, проведение полуфиналов и финала, ведь с 2020 года пол Европы будут проводить матчи Евро?
Регистрация: 26.12.2008
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