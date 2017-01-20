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15:26
Черчесов и Мутко поддержали кандидатуру Евгения Бушманова на пост наставника молодежной сборной
Черчесов и Мутко поддержали кандидатуру Евгения Бушманова на пост наставника молодежной сборной
13:59
Виталий Мутко отреагировал на признания граждан в коррупции и вымогательствах в детско-юношеском футболе (7)
Виталий Мутко отреагировал на признания граждан в коррупции и вымогательствах в детско-юношеском футболе (7)
11:16
Санкт-Петербург предъявил бывшему подрядчику "Крестовского" претензии на 11,4 млрд рублей (33)
Санкт-Петербург предъявил бывшему подрядчику "Крестовского" претензии на 11,4 млрд рублей (33)
Германия планирует побороться за право проведения Евро-2024
Германия подаст заявку на проведение чемпионата Европы 2024 года, передает официальный сайт Немецкого футбольного союза (DFB).
Сообщается, что соответствующее решение было принято на заседании президиума организации, состоявшемся 20 января. Место проведения чемпионата Европы – 2024 определится в сентябре 2018 года.
Газета.ru
Сообщается, что соответствующее решение было принято на заседании президиума организации, состоявшемся 20 января. Место проведения чемпионата Европы – 2024 определится в сентябре 2018 года.
Газета.ru
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