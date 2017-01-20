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Агент Александра Беленова: ньюсмейкеры чувствуют себя оракулами и предсказывают переходы
Агент Олег Павлов, представляющий интересы вратаря "Анжи" Александра Беленова прокомментировал инсайд от Нобеля Арустамяна о том, что голкипер перейдет в "Рубин", а казанцы, в свою очередь, отдадут его в аренду в "Урал".
– Пока без комментариев. Никакой конкретики нет. Не хочется сейчас ничего не говорить. Вся страна говорила, что Саша переходит в "Зенит", но … Зачем обсуждать догадки ньюсмейкеров, которые чувствуют себя оракулами и предсказывают переходы?
– Сколько вариантов продолжения карьеры у Беленова?
– Около 5 - 6. Мы их прорабатываем. Открыты к диалогу.
– Но в "Анжи" не останетесь?
– Наверное, нет. Мы понимаем, что будет тяжело по финансовым условиям. Не хотим обременять клуб высокой зарплатой.
– Возможен вариант, при котором Беленов перейдет в "Рубин" и отправится в аренду в "Урал"?
– Я не знаю. Это кто-то придумал. В курсе, что есть интерес "Урала". Но конкретики никакой. Как говорится, до цифр дело не дошло. Все это догадки.
СЭ
– Пока без комментариев. Никакой конкретики нет. Не хочется сейчас ничего не говорить. Вся страна говорила, что Саша переходит в "Зенит", но … Зачем обсуждать догадки ньюсмейкеров, которые чувствуют себя оракулами и предсказывают переходы?
– Сколько вариантов продолжения карьеры у Беленова?
– Около 5 - 6. Мы их прорабатываем. Открыты к диалогу.
– Но в "Анжи" не останетесь?
– Наверное, нет. Мы понимаем, что будет тяжело по финансовым условиям. Не хотим обременять клуб высокой зарплатой.
– Возможен вариант, при котором Беленов перейдет в "Рубин" и отправится в аренду в "Урал"?
– Я не знаю. Это кто-то придумал. В курсе, что есть интерес "Урала". Но конкретики никакой. Как говорится, до цифр дело не дошло. Все это догадки.
СЭ
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