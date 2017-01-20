"Бетис" возьмет в аренду Рубена Пардо до конца сезона

Полузащитник "Реал Сосьедад" Рубен Пардо сменит клубную прописку в ближайшее время, утверждает AFP.



Футболист уйдёт на правах аренды в "Бетис" до конца нынешнего сезона.