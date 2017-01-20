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15:26
Черчесов и Мутко поддержали кандидатуру Евгения Бушманова на пост наставника молодежной сборной
Черчесов и Мутко поддержали кандидатуру Евгения Бушманова на пост наставника молодежной сборной
13:59
Виталий Мутко отреагировал на признания граждан в коррупции и вымогательствах в детско-юношеском футболе (7)
Виталий Мутко отреагировал на признания граждан в коррупции и вымогательствах в детско-юношеском футболе (7)
11:16
Санкт-Петербург предъявил бывшему подрядчику "Крестовского" претензии на 11,4 млрд рублей (33)
Санкт-Петербург предъявил бывшему подрядчику "Крестовского" претензии на 11,4 млрд рублей (33)
"Лион" объявил о трансфере Мемфиса Депая
"Лион" официально подтвердил трансфер полузащитника "Манчестер Юнайтед" Мемфиса Депая на своей странице в "Твиттере".
Сообщается, что официальная презентация игрока состоится 20 января в 16:45 по московскому времени. Во французской команде голландец будет выступать под 9 номером.
Сообщается, что официальная презентация игрока состоится 20 января в 16:45 по московскому времени. Во французской команде голландец будет выступать под 9 номером.
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