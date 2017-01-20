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"Лион" объявил о трансфере Мемфиса Депая

"Лион" официально подтвердил трансфер полузащитника "Манчестер Юнайтед" Мемфиса Депая на своей странице в "Твиттере".

Сообщается, что официальная презентация игрока состоится 20 января в 16:45 по московскому времени. Во французской команде голландец будет выступать под 9 номером.
Теги: Депай Манчестер Юнайтед Лион Трансферы
Сегодня, 17:19
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(0)
№4 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 17:32) #
  • +1
  •  (1)
online

Отлегло .. не нужен в Спартаке
Регистрация: 29.03.2013
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:29) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: kiddsbrook
Федун продолжает говнотрансферы. Остается надеятся на то, что мотивации хватит на оставшиеся 13 туров

тут как посмотреть
у нас на лавку то даже не набирается игроков


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: kiddsbrook (Сегодня, 17:26) #
  • -3
  •  (3)

Федун продолжает говнотрансферы. Остается надеятся на то, что мотивации хватит на оставшиеся 13 туров
Регистрация: 15.07.2013
№1 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 17:23) #
  • 0
  •  (0)

Что и следовало доказать)
Регистрация: 21.12.2016
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