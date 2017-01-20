"Лион" объявил о трансфере Мемфиса Депая

"Лион" официально подтвердил трансфер полузащитника "Манчестер Юнайтед" Мемфиса Депая на своей странице в "Твиттере".



Сообщается, что официальная презентация игрока состоится 20 января в 16:45 по московскому времени. Во французской команде голландец будет выступать под 9 номером.