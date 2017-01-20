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"Астон Вилла" купила Лэнсбери у "Ноттингем Форест"

Полузащитник "Ноттингем Форест" Генри Лэнсбери перешел в "Астон Виллу", сообщает официальный сайт клуба.

26-летний хавбек подписал контракт с клубом из Бирмингема на 4,5 года.

"Астон Вилла" купила Лэнсбери у "Ноттингем Форест"
Теги: Астон Вилла Трансферы
Сегодня, 18:03
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