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Мартин Касерес не прошел медосмотр в "Трабзонспоре"

Защитник Мартин Касерес не смог пройти медицинский осмотр в турецком "Трабзонспоре", сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Медики нашли у экс-футболиста туринского "Ювентуса" проблемы со здоровьем и свернули переговоры. Напомним, что 29-летний игрок является свободным агентом после того, как летом ушел из стана чемпионов Италии.
Теги: Трабзонспор
Сегодня, 19:09
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