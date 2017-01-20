Мартин Касерес не прошел медосмотр в "Трабзонспоре"

Защитник Мартин Касерес не смог пройти медицинский осмотр в турецком "Трабзонспоре", сообщает La Gazzetta Dello Sport.



Медики нашли у экс-футболиста туринского "Ювентуса" проблемы со здоровьем и свернули переговоры. Напомним, что 29-летний игрок является свободным агентом после того, как летом ушел из стана чемпионов Италии.