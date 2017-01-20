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Джо Харт может перейти в "Ливерпуль" за 15 млн евро

"Ливерпуль" хочет купить у "Манчестер Сити" вратаря сборной Англии Джо Харта, сообщает Tuttosport.

Напомним, что футболист этот сезон проводит в итальянском "Торино" на правах аренды, но у туринцев нет денег, чтобы выкупить трансфер Харта. Мерсисайдцы же готовы заплатить за него 15 миллионов евро.
Теги: Харт Ливерпуль Манчестер Сити
Сегодня, 19:34
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