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Квинси Промес - Депаю: желаю тебе всего наилучшего и очень горжусь тобой

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес пожелал своему партнеру по сборной Нидерландов Мемфису Депаю удачи в "Лионе".

"Удачи в твоём новом приключении во Франции. Желаю тебе всего наилучшего и очень горжусь тобой!" — написал Промес в инстаграме.

Квинси Промес - Депаю: желаю тебе всего наилучшего и очень горжусь тобой
Теги: Промес Депай
Сегодня, 20:46
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3
(1)
№3 Написал: Sergant (Сегодня, 22:17) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: procop
Промес+Депай, Была бы бешеная связка.

Лососни тунца laughing Но Промес может уйти в "Лион" laughing
Регистрация: 15.12.2016
№2 Написал: procop (Сегодня, 21:51) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Промес+Депай, Была бы бешеная связка.
Регистрация: 27.11.2016
№1 Написал: Spartak_4ever Kg (Сегодня, 20:55) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
кули, друзья, они...
Регистрация: 8.09.2011
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