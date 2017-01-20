В Катаре на стройке стадиона к ЧМ-2022 погиб 40-летний британец

На стройке стадиона Халифа в Катаре к ЧМ-2022 произошел инцидент с летальным исходом, сообщает AP.



В Дохе погиб 40-летний рабочий из Великобритании. Подробности случившегося неизвестны. Сообщается, что в связи с гибелью начаты расследования.