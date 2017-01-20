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В Катаре на стройке стадиона к ЧМ-2022 погиб 40-летний британец

На стройке стадиона Халифа в Катаре к ЧМ-2022 произошел инцидент с летальным исходом, сообщает AP.

В Дохе погиб 40-летний рабочий из Великобритании. Подробности случившегося неизвестны. Сообщается, что в связи с гибелью начаты расследования.
Сегодня, 21:43
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№2 Написал: Volodia379 (Сегодня, 22:08) #
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А есть статистика сколько погибло у нас!? В Казани я знаю точно погибли люди!
Регистрация: 11.04.2016
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:54) #
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Болеет за:
«Сибирь»
В России гастары таджики, а в Катаре англы.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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