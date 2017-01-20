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Иван Ракитич: хочу играть в "Барселоне" на протяжении долгих лет

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич опроверг информацию о том, что в ближайшее время может покинуть команду.

"Энрике не должен мне ничего объяснять, мне не 15 лет. Я понимаю, что мне необходимо каждый день работать в поте лица. Я целиком доверяю тренеру и хочу играть в "Барселоне" на протяжении долгих лет", - цитирует Ракитича Marca.
Теги: Ракитич Барселона
Сегодня, 22:03
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№1 Написал: San Nov (Сегодня, 22:13) #
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вот и хорошо!
Регистрация: 30.12.2016
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