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Стивен Джеррард стал тренером в академии "Ливерпуля"

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард вступил в должность тренера в клубной академии, сообщает The Daily Mail.

Отмечается, что 36-летнему футболисту, который завершил игровую карьеру в ноябре 2016 года, предстоит работать со всеми возрастными группами академии "Ливерпуля".

Джеррард играл в составе "Ливерпуля" с 1998 по 2015 год. С командой он завоевал девять трофеев и провел более 500 матчей.

"Газета.ру"
Теги: Джеррард Ливерпуль
Вчера, 22:37
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