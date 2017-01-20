Стивен Джеррард стал тренером в академии "Ливерпуля"

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард вступил в должность тренера в клубной академии, сообщает The Daily Mail.Отмечается, что 36-летнему футболисту, который завершил игровую карьеру в ноябре 2016 года, предстоит работать со всеми возрастными группами академии "Ливерпуля".Джеррард играл в составе "Ливерпуля" с 1998 по 2015 год. С командой он завоевал девять трофеев и провел более 500 матчей.