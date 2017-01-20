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Китайские клубы интересуются Эшли Янгом

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг может перебраться в Китай, утверждает Daily Mail.

Игроком интересуется "Шаньдун Лунэн". Китайцы готовы платить игроку 5.25 миллиона фунтов за сезон, а манкунианцы выручат за трансфер футболиста около 10 миллионов евро.
Теги: Манчестер Юнайтед
Вчера, 22:48
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(0)
№4 Написал: Сибирячок (Вчера, 23:10) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Сибирь»
Лимит на китайскую лигу - это 80 легионеров, из них 48 могут выходить на поле. когда же они заполнят все вакансии?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: Manowar Сто первый километр. (Вчера, 23:06) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: art83
Цитата: fd65
А че не Дзюбой и Кокориным?

А чего не Глушаковым и Комбаровым joy

Им нужен только Траоре ! laughing
Регистрация: 23.09.2016
№2 Написал: art83 (Вчера, 23:01) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fd65
А че не Дзюбой и Кокориным?

А чего не Глушаковым и Комбаровым joy
Регистрация: 17.09.2010
№1 Написал: fd65 (Вчера, 22:55) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А че не Дзюбой и Кокориным?
Регистрация: 3.12.2016
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