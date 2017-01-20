Китайские клубы интересуются Эшли Янгом

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг может перебраться в Китай, утверждает Daily Mail.



Игроком интересуется "Шаньдун Лунэн". Китайцы готовы платить игроку 5.25 миллиона фунтов за сезон, а манкунианцы выручат за трансфер футболиста около 10 миллионов евро.