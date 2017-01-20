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"Бавария" хочет выкупить права на Кингсли Комана

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что мюнхенский клуб склоняется к выкупу полузащитника Кингсли Комана, права на которого принадлежат "Ювентусу".

"Сейчас "Бавария" склоняется к тому, чтобы выкупить игрока. Но мы возьмем время на размышление. Мы уверены в способностях Кингсли, но невозможно не отметить, что прошлый сезон для него был удачнее нынешнего. Также Коман несколько раз травмировался", - цитирует Румменигге Sport Bild.
Теги: Коман Бавария Ювентус Румменигге Трансферы
Вчера, 22:55
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