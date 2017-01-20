Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:35
Евгений Яблонский может перебраться в "Оренбург"
Евгений Яблонский может перебраться в "Оренбург"
Вчера 23:05
Тома Фибель прибыл на сбор "Анжи"
Тома Фибель прибыл на сбор "Анжи"
Вчера 23:05
Пьерлуиджи Коллина возглавил судейский комитет ФИФА (2)
Пьерлуиджи Коллина возглавил судейский комитет ФИФА (2)
Вчера 22:55
"Бавария" хочет выкупить права на Кингсли Комана
"Бавария" хочет выкупить права на Кингсли Комана
Вчера 22:48
Китайские клубы интересуются Эшли Янгом (4)
Китайские клубы интересуются Эшли Янгом (4)
Вчера 22:16
Александр Глеб может перейти в "Оренбург"
Александр Глеб может перейти в "Оренбург"
Вчера 21:29
Джейк Ливермор стал игроком "Вест Бромвича"
Джейк Ливермор стал игроком "Вест Бромвича"
Вчера 21:22
Сальваторе Боккетти: поехать играть в Китай - это неуважение к себе и своей карьере (21)
Сальваторе Боккетти: поехать играть в Китай - это неуважение к себе и своей карьере (21)
Вчера 21:08
Нобель Арустамян: слабо представляю, что Миранчук отработает свой контракт в "Локомотиве" (1)
Нобель Арустамян: слабо представляю, что Миранчук отработает свой контракт в "Локомотиве" (1)
Вчера 19:16
Сергей Хусаинов: решение судьи перебить пенальти в ворота "Уфы" попахивает криминалом (1)
Сергей Хусаинов: решение судьи перебить пенальти в ворота "Уфы" попахивает криминалом (1)
Вчера 18:16
Денис Маслов: Гаджиев - именно тот тренер, который может сделать из полуфабриката котлету
Денис Маслов: Гаджиев - именно тот тренер, который может сделать из полуфабриката котлету
Вчера 18:07
ФИФА пожизненно отстранила от футбольной деятельности бывшего советника экс-главы АФК Наджиба Чиракаля (1)
ФИФА пожизненно отстранила от футбольной деятельности бывшего советника экс-главы АФК Наджиба Чиракаля (1)
Вчера 17:51
"Зенит" сыграл вничью с ташкентским "Локомотивом" (27)
"Зенит" сыграл вничью с ташкентским "Локомотивом" (27)
Вчера 17:39
Никола Калинич решил не уезжать в Китай (4)
Никола Калинич решил не уезжать в Китай (4)
Вчера 17:19
"Лион" объявил о трансфере Мемфиса Депая (15)
"Лион" объявил о трансфере Мемфиса Депая (15)
Вчера 17:12
Зайдин Джамбулатов стал вице-президентом "Анжи" (1)
Зайдин Джамбулатов стал вице-президентом "Анжи" (1)
Вчера 17:05
В "Анжи" подтвердили, что Виталий Дьяков проходит просмотр (2)
В "Анжи" подтвердили, что Виталий Дьяков проходит просмотр (2)
Вчера 16:58
Денис Давыдов приступил к тренировкам в общей группе (2)
Денис Давыдов приступил к тренировкам в общей группе (2)
Вчера 16:46
На "Лужниках" окончен монтаж прожекторов (1)
На "Лужниках" окончен монтаж прожекторов (1)
Вчера 16:12
Виталий Дьяков на правах аренды может перейти в "Анжи" (2)
Виталий Дьяков на правах аренды может перейти в "Анжи" (2)
Вчера 15:44
Агент Александра Беленова: ньюсмейкеры чувствуют себя оракулами и предсказывают переходы
Агент Александра Беленова: ньюсмейкеры чувствуют себя оракулами и предсказывают переходы
Вчера 15:39
Германия планирует побороться за право проведения Евро-2024 (1)
Германия планирует побороться за право проведения Евро-2024 (1)
Вчера 15:26
Черчесов и Мутко поддержали кандидатуру Евгения Бушманова на пост наставника молодежной сборной (1)
Черчесов и Мутко поддержали кандидатуру Евгения Бушманова на пост наставника молодежной сборной (1)
Вчера 15:17
Пьер-Эмерик Обамеянг: никогда не перейду в "Баварию" (4)
Пьер-Эмерик Обамеянг: никогда не перейду в "Баварию" (4)
"Бавария" хочет выкупить права на Кингсли Комана
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что мюнхенский клуб склоняется к выкупу полузащитника Кингсли Комана, права на которого принадлежат "Ювентусу".
"Сейчас "Бавария" склоняется к тому, чтобы выкупить игрока. Но мы возьмем время на размышление. Мы уверены в способностях Кингсли, но невозможно не отметить, что прошлый сезон для него был удачнее нынешнего. Также Коман несколько раз травмировался", - цитирует Румменигге Sport Bild.
"Сейчас "Бавария" склоняется к тому, чтобы выкупить игрока. Но мы возьмем время на размышление. Мы уверены в способностях Кингсли, но невозможно не отметить, что прошлый сезон для него был удачнее нынешнего. Также Коман несколько раз травмировался", - цитирует Румменигге Sport Bild.
Напечатать
0
(0)
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.