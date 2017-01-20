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Пьерлуиджи Коллина возглавил судейский комитет ФИФА

Пьерлуиджи Коллина назначен на пост главы судейского комитета ФИФА, информирует официальный сайт организации.

На данном посту итальянец сменил Анхеля Марию Вильяра, который по совместительству также является президентом футбольной федерации Испании.
Вчера, 23:05
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№2 Написал: 4 звезды (Вчера, 23:56) #
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хороший судья
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: GPS (Вчера, 23:19) #
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  •  (1)

Во как через Уркаину карьеру делает! Но в ФИФА башляют больше. А опыт прикрытия договорняков имеется безразмерный!
Регистрация: 18.02.2011
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