Пьерлуиджи Коллина возглавил судейский комитет ФИФА

Пьерлуиджи Коллина назначен на пост главы судейского комитета ФИФА, информирует официальный сайт организации.



На данном посту итальянец сменил Анхеля Марию Вильяра, который по совместительству также является президентом футбольной федерации Испании.