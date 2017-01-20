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Энтони Лопеш: Депай принесет немало пользы "Лиону"

Голкипер "Лиона" Энтони Лопеш верит в то, что новобранец команды полузащитник Мемфис Депай принесет пользу французскому клубу.

"Депай - талантливый игрок. Думаю, он принесет немало пользы нашему клубу", - цитирует игрока официальный сайт клуба.
Теги: Депай Лион
Вчера, 23:12
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