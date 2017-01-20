Энтони Лопеш: Депай принесет немало пользы "Лиону"

Голкипер "Лиона" Энтони Лопеш верит в то, что новобранец команды полузащитник Мемфис Депай принесет пользу французскому клубу.



"Депай - талантливый игрок. Думаю, он принесет немало пользы нашему клубу", - цитирует игрока официальный сайт клуба.