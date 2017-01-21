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Александр Кокорин: Дзюба пошутил по поводу мозолей на всех пальцах

Форвард сине-бело-голубых Александр Кокорин высказался о матче с "Локомотивом" и дубайских сборах.

— Как вам сегодняшний матч? Вы отыграли тайм, причем на месте центрфорварда.

— Я не так часто играю в «Зените» центрального нападающего и очень люблю эту позицию, поэтому хотелось забить.

— Столько товарищеских матчей в ходе одного сбора — это хорошо или плохо?

— С одной стороны, хорошо, с другой — непросто играть каждый день. Хочешь не хочешь, а нужно выкладываться в каждом матче. На тренировках можно чуть сбавить нагрузку. Проводить столько товарищеских матчей непривычно, поэтому чуть-чуть тяжело. Но вообще лучше играть, набирать физические кондиции через матчи, а не беговые упражнения, так что ничего страшного.

— Насколько трудно было вкатываться в сборы после отпуска?

— Всегда непросто, но у нас была зимняя программа и мы индивидуально занимались в отпуске. Это помогает.

— «Зенит» по сравнению с другими командами живет чуть ли не в пустыне. Хорошо, что ничего не отвлекает?

— Тренировочное поле находится рядом, думаю, мы отправились именно сюда из этих соображений. Так что для нас так лучше — много полей и есть где тренироваться.

— Как ваши мозоли, о которых нам рассказал Артем Дзюба?

— До сих пор мучаюсь, забрал бутсы у Молло. Хорошо, что у него большой размер ноги, — это меня спасает.

— То есть Артем не пошутил?

— Ну, он пошутил по поводу всех пальцев — у меня было две-три мозоли.

— Вы с ним в номере тоже постоянно подшучиваете друг на другом?

— Нас поселили вместе на этом сборе, и мы сдружились еще больше. Теперь вот шутим друг над другом.

— Вообще эти сборы тяжелее предыдущих или проще?

— Это мой первый полноценный сбор вместе с командой. Все отлично, много игр. Завтра — заключительный день. Настроение хорошее.

ФК "Зенит"
Теги: Кокорин Дзюба Зенит
Сегодня, 00:34
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