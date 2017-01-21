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Александр Кокорин: Дзюба пошутил по поводу мозолей на всех пальцах
Форвард сине-бело-голубых Александр Кокорин высказался о матче с "Локомотивом" и дубайских сборах.
— Как вам сегодняшний матч? Вы отыграли тайм, причем на месте центрфорварда.
— Я не так часто играю в «Зените» центрального нападающего и очень люблю эту позицию, поэтому хотелось забить.
— Столько товарищеских матчей в ходе одного сбора — это хорошо или плохо?
— С одной стороны, хорошо, с другой — непросто играть каждый день. Хочешь не хочешь, а нужно выкладываться в каждом матче. На тренировках можно чуть сбавить нагрузку. Проводить столько товарищеских матчей непривычно, поэтому чуть-чуть тяжело. Но вообще лучше играть, набирать физические кондиции через матчи, а не беговые упражнения, так что ничего страшного.
— Насколько трудно было вкатываться в сборы после отпуска?
— Всегда непросто, но у нас была зимняя программа и мы индивидуально занимались в отпуске. Это помогает.
— «Зенит» по сравнению с другими командами живет чуть ли не в пустыне. Хорошо, что ничего не отвлекает?
— Тренировочное поле находится рядом, думаю, мы отправились именно сюда из этих соображений. Так что для нас так лучше — много полей и есть где тренироваться.
— Как ваши мозоли, о которых нам рассказал Артем Дзюба?
— До сих пор мучаюсь, забрал бутсы у Молло. Хорошо, что у него большой размер ноги, — это меня спасает.
— То есть Артем не пошутил?
— Ну, он пошутил по поводу всех пальцев — у меня было две-три мозоли.
— Вы с ним в номере тоже постоянно подшучиваете друг на другом?
— Нас поселили вместе на этом сборе, и мы сдружились еще больше. Теперь вот шутим друг над другом.
— Вообще эти сборы тяжелее предыдущих или проще?
— Это мой первый полноценный сбор вместе с командой. Все отлично, много игр. Завтра — заключительный день. Настроение хорошее.
ФК "Зенит"
— Как вам сегодняшний матч? Вы отыграли тайм, причем на месте центрфорварда.
— Я не так часто играю в «Зените» центрального нападающего и очень люблю эту позицию, поэтому хотелось забить.
— Столько товарищеских матчей в ходе одного сбора — это хорошо или плохо?
— С одной стороны, хорошо, с другой — непросто играть каждый день. Хочешь не хочешь, а нужно выкладываться в каждом матче. На тренировках можно чуть сбавить нагрузку. Проводить столько товарищеских матчей непривычно, поэтому чуть-чуть тяжело. Но вообще лучше играть, набирать физические кондиции через матчи, а не беговые упражнения, так что ничего страшного.
— Насколько трудно было вкатываться в сборы после отпуска?
— Всегда непросто, но у нас была зимняя программа и мы индивидуально занимались в отпуске. Это помогает.
— «Зенит» по сравнению с другими командами живет чуть ли не в пустыне. Хорошо, что ничего не отвлекает?
— Тренировочное поле находится рядом, думаю, мы отправились именно сюда из этих соображений. Так что для нас так лучше — много полей и есть где тренироваться.
— Как ваши мозоли, о которых нам рассказал Артем Дзюба?
— До сих пор мучаюсь, забрал бутсы у Молло. Хорошо, что у него большой размер ноги, — это меня спасает.
— То есть Артем не пошутил?
— Ну, он пошутил по поводу всех пальцев — у меня было две-три мозоли.
— Вы с ним в номере тоже постоянно подшучиваете друг на другом?
— Нас поселили вместе на этом сборе, и мы сдружились еще больше. Теперь вот шутим друг над другом.
— Вообще эти сборы тяжелее предыдущих или проще?
— Это мой первый полноценный сбор вместе с командой. Все отлично, много игр. Завтра — заключительный день. Настроение хорошее.
ФК "Зенит"
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