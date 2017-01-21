Николай Писарев, Александр Бородюк или Валерий Карпин могут возглавить сборную Белорусии

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Евгений Яблонский может перебраться в "Оренбург"
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Вчера 23:05
Тома Фибель прибыл на сбор "Анжи"
Тома Фибель прибыл на сбор "Анжи"
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Пьерлуиджи Коллина возглавил судейский комитет ФИФА (2)
Вчера 22:55
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Вчера 22:16
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Александр Глеб может перейти в "Оренбург"
Вчера 21:29
Джейк Ливермор стал игроком "Вест Бромвича"
Джейк Ливермор стал игроком "Вест Бромвича"
Вчера 21:22
Сальваторе Боккетти: поехать играть в Китай - это неуважение к себе и своей карьере (21)
Сальваторе Боккетти: поехать играть в Китай - это неуважение к себе и своей карьере (21)
Вчера 21:08
Нобель Арустамян: слабо представляю, что Миранчук отработает свой контракт в "Локомотиве" (1)
Нобель Арустамян: слабо представляю, что Миранчук отработает свой контракт в "Локомотиве" (1)
Вчера 19:16
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Сергей Хусаинов: решение судьи перебить пенальти в ворота "Уфы" попахивает криминалом (1)
Вчера 18:16
Денис Маслов: Гаджиев - именно тот тренер, который может сделать из полуфабриката котлету
Денис Маслов: Гаджиев - именно тот тренер, который может сделать из полуфабриката котлету
Вчера 18:07
ФИФА пожизненно отстранила от футбольной деятельности бывшего советника экс-главы АФК Наджиба Чиракаля (1)
ФИФА пожизненно отстранила от футбольной деятельности бывшего советника экс-главы АФК Наджиба Чиракаля (1)
Вчера 17:51
"Зенит" сыграл вничью с ташкентским "Локомотивом" (27)
"Зенит" сыграл вничью с ташкентским "Локомотивом" (27)
Вчера 17:39
Никола Калинич решил не уезжать в Китай (4)
Никола Калинич решил не уезжать в Китай (4)
Вчера 17:19
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"Лион" объявил о трансфере Мемфиса Депая (15)
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Вчера 17:05
В "Анжи" подтвердили, что Виталий Дьяков проходит просмотр (2)
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Денис Давыдов приступил к тренировкам в общей группе (2)
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На "Лужниках" окончен монтаж прожекторов (1)
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Николай Писарев, Александр Бородюк или Валерий Карпин могут возглавить сборную Белорусии
Российские специалисты Николай Писарев, Александр Бородюк или Валерий Карпин могут возглавить сборную Белорусии, информирует "Беларусь 5".
В ближайшее время тренеры проведут переговоры с федерацией футбола страны.
На пост наставника "молодёжки" рассматривается Александр Седнёв, который работает в "Днепре".
В ближайшее время тренеры проведут переговоры с федерацией футбола страны.
На пост наставника "молодёжки" рассматривается Александр Седнёв, который работает в "Днепре".
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