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Николай Писарев, Александр Бородюк или Валерий Карпин могут возглавить сборную Белорусии

Российские специалисты Николай Писарев, Александр Бородюк или Валерий Карпин могут возглавить сборную Белорусии, информирует "Беларусь 5".

В ближайшее время тренеры проведут переговоры с федерацией футбола страны.

На пост наставника "молодёжки" рассматривается Александр Седнёв, который работает в "Днепре".
Теги: Сборная Белоруссии
Сегодня, 00:58
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