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Жозе Фонте перешел из "Саутгемптона" в "Вест Хэм"

Защитник "Саутгемптона" Жозе Фонте перешел в "Вест Хэм Юнайтед", сообщает официальный твиттер лондонской команды.

Чемпион Европы 2016 года подписал с "молотобойцами" контракт сроком на два с половиной года с опцией продления еще на один год.

Сумма перехода 33-летнего португальца составила £ 8 млн (€ 9,2 млн). Ранее в СМИ сообщалось об интересе к опытному игроку со стороны московского "Спартака".

Газета.ru
Теги: Вест Хэм Саутгемптон
Сегодня, 01:34
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