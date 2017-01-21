"Терек" уступил польской "Лехии" в контрольном матче

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"Терек" в товарищеской встрече на сборе в Турции потерпел поражение от гданьской "Лехии".
Товарищеский матч
"Терек" - "Лехия" - 3:4
Голы: Пайшау — 21 (0:1); Пешко — 23 (0:2); Кусвик — 48 (0:3); О. Иванов — 55 (1:3); Кусвик — 67 (1:4, пен); Уциев — 74 (2:4); О. Иванов — 90 (3:4, пен).
Предупреждения: Мбенге, 31 — нет.
Товарищеский матч
"Терек" - "Лехия" - 3:4
Голы: Пайшау — 21 (0:1); Пешко — 23 (0:2); Кусвик — 48 (0:3); О. Иванов — 55 (1:3); Кусвик — 67 (1:4, пен); Уциев — 74 (2:4); О. Иванов — 90 (3:4, пен).
Предупреждения: Мбенге, 31 — нет.
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