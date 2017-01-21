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Йоан Молло: в "Зените" сюрпризов для меня нет, я знал, куда шел

Новичок "Зенита" полузащитник Йоан Молло рассказал, что серьезно готовится к весенней части сезона.

"Я знал, куда шел. В "Зените" все игроки очень сильные, и я, если хочу играть, должен работать сейчас больше всех. Тем более мой стиль основан на больших объемах перемещения.

В общем, все идет как надо, никаких сюрпризов для меня нет", - цитирует Молло "Матч ТВ".
Теги: Молло Зенит
Сегодня, 01:54
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(0)
№2 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 02:14) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: romazab
Фули к голубым перешел.

не к сектантам же идти пищевому ромбику покланяться
Регистрация: 27.08.2008
№1 Написал: romazab Ново-Ебенево (Сегодня, 02:11) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
В общем, все идет как надо, никаких сюрпризов для меня нет

Фули к голубым перешел.
Регистрация: 5.10.2011
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