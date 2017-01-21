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Болгарский защитник "Панатинаикоса" может перейти в тульский "Арсенал"

Защитник "Панатинаикоса" Иван Иванов может перейти в тульский "Арсенал", передает издание trud.bg.

У 28-летнего игрока были предложения из Турции, но но они его не устроили. Иванов в сезоне-2010/11 выступал за владикавказскую "Аланию".
Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 01:59
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