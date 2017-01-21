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"Амкар" взял на просмотр вратаря "Балтики" Дениса Вамбольта

"Амкар" просмотрит вратаря "Балтики" Дениса Вамбольта, информирует пресс-служба калининградского клуба.

Сообщается, что 21-летний вратарь пройдет сбор с пермской командой в Турции. Если он подойдет "Амкару", то пермскому клубу необходимо будет заплатить сумму отступных 2,5 миллиона рублей.
Теги: Амкар Балтика
Сегодня, 02:23
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