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Юрий Гаврилов: не факт, что Луис Адриано сразу заиграет, да и в Самедове уверенности нет
Ветеран "Спартака" Юрий Гаврилов прокомментировал приобретения красно-белых - форварда Луиса Адриано и полузащитника Александра Самедова.
– Луис Адриано "Спартак" усилит?
– Надеюсь. Хотя нет уверенности, что сразу заиграет.
– Что вас смущает?
– Во-первых, никто не знает, в каком он сейчас состоянии. В "Милане" на лавке сидел. Во-вторых, в "Шахтере", где много забивал, ему было проще. Там же бразильцев – полкоманды! А в "Спартаке" – двое. Маурисио – защитник, Фернандо – опорный хав. То есть в атакующих действиях они почти не принимают участия. Неизвестно, сколько времени понадобится Луису Адриано, чтобы освоиться, сыграться с новыми партнерами. Пока для меня он темная лошадка.
– Зато про Самедова этого не скажешь.
– Я и в Самедове не уверен!
– Почему?
– Трудно заиграть с листа. Да, спартаковский воспитанник, хорошо, что вернулся. Но сейчас в команде и тренер другой, и футболисты. Значит, нужно время на адаптацию. Посмотрим, как он себя проявит.
СЭ
– Луис Адриано "Спартак" усилит?
– Надеюсь. Хотя нет уверенности, что сразу заиграет.
– Что вас смущает?
– Во-первых, никто не знает, в каком он сейчас состоянии. В "Милане" на лавке сидел. Во-вторых, в "Шахтере", где много забивал, ему было проще. Там же бразильцев – полкоманды! А в "Спартаке" – двое. Маурисио – защитник, Фернандо – опорный хав. То есть в атакующих действиях они почти не принимают участия. Неизвестно, сколько времени понадобится Луису Адриано, чтобы освоиться, сыграться с новыми партнерами. Пока для меня он темная лошадка.
– Зато про Самедова этого не скажешь.
– Я и в Самедове не уверен!
– Почему?
– Трудно заиграть с листа. Да, спартаковский воспитанник, хорошо, что вернулся. Но сейчас в команде и тренер другой, и футболисты. Значит, нужно время на адаптацию. Посмотрим, как он себя проявит.
СЭ
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