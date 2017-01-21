Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Юрий Гаврилов: не факт, что Луис Адриано сразу заиграет, да и в Самедове уверенности нет

Ветеран "Спартака" Юрий Гаврилов прокомментировал приобретения красно-белых - форварда Луиса Адриано и полузащитника Александра Самедова.

– Луис Адриано "Спартак" усилит?

– Надеюсь. Хотя нет уверенности, что сразу заиграет.

– Что вас смущает?

– Во-первых, никто не знает, в каком он сейчас состоянии. В "Милане" на лавке сидел. Во-вторых, в "Шахтере", где много забивал, ему было проще. Там же бразильцев – полкоманды! А в "Спартаке" – двое. Маурисио – защитник, Фернандо – опорный хав. То есть в атакующих действиях они почти не принимают участия. Неизвестно, сколько времени понадобится Луису Адриано, чтобы освоиться, сыграться с новыми партнерами. Пока для меня он темная лошадка.

– Зато про Самедова этого не скажешь.

– Я и в Самедове не уверен!

– Почему?

– Трудно заиграть с листа. Да, спартаковский воспитанник, хорошо, что вернулся. Но сейчас в команде и тренер другой, и футболисты. Значит, нужно время на адаптацию. Посмотрим, как он себя проявит.

СЭ
Теги: Гаврилов Спартак
Сегодня, 02:33
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.