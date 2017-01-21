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Александр Самедов: Глушаков для меня уже место в автобусе забронировал

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов рассказал о своем первом тренировочном дне на сборах в ОАЭ.

– Отлично, все здорово, сразу же две тренировки! Условия великолепные. Команда великолепная. Работается хорошо. Все очень нравится. Главное для меня за ближайшие дни – поймать ритм и как можно быстрее обрести нужные кондиции. Это на сегодня самое важное.

– А сейчас какие ощущения?

– Честно скажу: устал сильно. Надеюсь, уже завтра будет полегче. Начинать всегда непросто.

– Как встретили ребята?

– Потрясающе! Все очень дружелюбные.

– Заметили, что во время двусторонки вы в основном взаимодействовали с Глушаковым…

– Так получалось, что чаще всего мы оказывались неподалеку друг от друга. Вероятно, по старой памяти. Кстати, и в автобусе мы сидим вместе. Похоже, Денис это кресло для меня забронировал.

ФК "Спартак"
Теги: Самедов Спартак
Сегодня, 02:39
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