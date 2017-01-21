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Сборная Кот-д'Ивуара сыграла вничью с командой Конго

Сборные Кот-д'Ивуара и ДР Конго сыграли вничью в матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций.

Кубок Африки. Группа C. 2-й тур.

Кот-д'Ивуар — ДР Конго — 2:2

Голы: Кебано — 9 (0:1); Бони — 26 (1:1); Кабананга — 28 (1:2); Ди — 67 (2:2).

Предупреждения: Кесси, 65 — нет.
Теги: Сборная Кот-д’Ивуара
Сегодня, 02:58
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