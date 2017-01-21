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"Барселона" обжалует желтую карточку Неймару за симуляцию

"Барселона" намерена оспорить желтую карточку, показанную нападающему сине-гранатовых Неймару за симуляцию в первом матче 1/4 финала Кубка Испании против "Реал Сосьедада", информирует Marca.

Бразилец получил горчичник на 64-й минуте встречи после столкновения в штрафной площади соперника с вратарем "Реала Сосьедад" Херонимо Рульи.
Теги: Барселона Неймар
Сегодня, 03:40
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