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Мануэл Фернандеш: интересуют прежде всего не персональные, а командные призы

Полузащитнику "Локомотива" Мануэлу Фернандешу клуб вручил получил памятную награду за лучшего игрока ноября и декабря.

"Спасибо болельщикам за поддержку в том году – для меня это было очень важно. Надеюсь, что мы сможем не раз порадовать их в этом сезоне. И, конечно, нас интересуют прежде всего не персональные, а командные призы", - цитирует Фернандеша официальный сайт "Локо".
Теги: Локомотив Фернандеш
Сегодня, 08:41
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